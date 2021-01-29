Евросоюз хочет отказаться от доллара?

Экс-председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер включил в повестку впервые этот вопрос еще в 2018 год. Тогда он предложил лишить доллар статуса главной валюты мира.

Евросоюз намерен ослабить зависимость от американской валюты: номинировать в евро больше контрактов, а также блокировать поглощения европейских компаний зарубежными предприятиями. Теперь это расценивается как угроза национальной безопасности, пишет в своей статье РИА Новости.

Теперь Еврокомиссией подготовлен предварительный план. По данным Financial Times, предполагается номинировать в евро контракты на поставки различных товаров, а также пересмотреть и при необходимости изменить нормы, связанные с главными финансовыми ориентирами. Кроме того, регуляторам дадут право блокировать поглощение европейских компаний зарубежными фирмами. Сделки проверят — не придется ли в результате поглощаемому предприятию соблюдать экстерриториальные санкции. Для этого применят новую систему контроля прямых иностранных инвестиций. Теперь такое поглощение считается угрозой национальной безопасности.

Еще важный момент — независимость от зарубежных, в первую очередь американских банков. "Во времена финансового кризиса они вполне могут сократить свое присутствие в ЕС и сосредоточиться на внутреннем рынке", — отмечают инициаторы проекта.

"Усиление международной роли евро защитит нашу экономику и финансовую систему от валютных потрясений, ослабит зависимость от других валют и обеспечит более низкие транзакционные и финансовые затраты", — заявил еврокомиссар по экономическим вопросам Паоло Джентилони.

По данным Европейского центрального банка (ЕЦБ), евро остается второй по популярности валютой в мире после доллара. Ее привлекательность повысит и фонд восстановления экономики Европы после пандемии объемом 750 миллиардов евро. ЕС выпустит единые союзные облигации как альтернативу американскому доллару в качестве страховки от риска. Особую ставку европейцы делают на так называемые зеленые облигации — долговые инструменты, используемые для привлечения инвестиций в экологические проекты.

Еще один фактор, играющий против доллара, — стремление ЕЦБ ввести цифровой евро, чтобы "укрепить открытую стратегическую автономию ЕС в области финансовых услуг и способность защищать собственную финансовую стабильность".

Как утверждают американские СМИ, план европейцев не сработает. С точки зрения политики или законодательных инициатив ЕС мало на что способен, считает агентство Bloomberg. В первую очередь помешают разногласия между правительствами европейских стран.