Это то главное и объективное, что служит предпосылками для сближения Китая и Турции. Это то, что получило подтверждение буквально пару дней назад, когда по железной дороге из Турции в провинцию Сиань была отправлена очередная партия бора.

Товарооборот между Турцией и Китаем по железной дороге занимает от 15 до 20 дней, в то время как по морю – от 45 до 60 дней. Партнерство с Китаем дает Анкаре доступ к инвестициям стратегического уровня в ее экономику, а для Пекина эти отношения открывают доступ к экономическому плацдарму в Средиземноморье, по сути – прямой и короткий путь в Европу.

Для непосвященных поясним: бор - важнейший элемент питания растений в сельском хозяйстве, он предотвращает потерю плодов и семян, гарантирует, что сельскохозяйственные поля будут высокопроизводительными, а производители получат высокую прибыль при низких затратах. Его бесперебойные поставки для Пекина - крайне актуальный вопрос самодостаточности китайского сельского хозяйства.

Турция – мировой лидер в экспорте бора, ей принадлежат 57% мирового рынка. По сути, перед нами зарождение нового тренда для турецкой горнодобывающей промышленности. И, по словам министра энергетики и природных ресурсов страны Фатиха Донмёза, именно Китай станет для нее ключевым рынком.

Сопряжение турецкой экономики со стратегической китайской инициативой «Пояс и Путь» нарастает в геометрической прогрессии. С 2016 по 2019 год две страны подписали 10 двусторонних соглашений, в том числе по здравоохранению и атомной энергетике. За этот же период Китай инвестировал в Турцию 3 миллиарда долларов.

Когда в 2018 году стоимость лиры упала более чем на 40 процентов, государственный Промышленно-коммерческий банк Китая предоставил турецкому правительству 3,6 миллиарда долларов кредитов на текущие энергетические и транспортные проекты. Сегодня Пекин позволяет турецким компаниям использовать китайский юань для торговых платежей, что облегчает им доступ к китайской ликвидности – еще один шаг в углублении сотрудничества.

В Пекине не скрывают восторгов от победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне, которую Баку одержал при поддержке Турции. Ведь теперь создан коридор между Азербайджаном и Нахчываном, напрямую связавший Турцию с Азербайджаном и другими государствами в Центральной Азии.

И как апофеоз в этом списке предпосылок для углубления партнерства между Пекином и Анкарой – появившееся на сайте Белого дома сообщение о том, что «США и ЕС договорились работать вместе по вопросам, вызывающим взаимную озабоченность, в том числе по Китаю и Турции». Ничто так не объединяет страны, как дружба их геополитических конкурентов. Причем, что совершенно очевидно и в Пекине, и в Анкаре, с Европой американцы договорятся без особых проблем. А вот Турцию и Китай будут откровенно «прессовать».

Но тем не менее, ни турецкая, ни китайская сторона не стремится перешагнуть те «красные линии», которые их пока разделяют. Анкара не торопится форсировать отношения с КНР и делать ставку исключительно на Пекин как основного экономического партнера и источник кредитов. И подобный подход вызывает в Китае самое уважительное отношение.

Прагматизм Анкары в этом вопросе, нежелание Турции «складывать все яйца в одну корзину» коренным образом отличается от потребительского отношения к Пекину со стороны ряда других партнеров: дайте денег, только денег, ничего, кроме денег. А о создании крепких связей, кроме отношений «кредитор-должник», они, как Скарлетт О’Хара, «подумают завтра».