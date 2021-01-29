Хулуси Акар: Надеемся на долгосрочный мир и стабильность в Карабахе

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар провел сегодня беседу с командующим турецким контингентом в Совместном центре по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает Anadolu.

Генерал в режиме видеоконференции проинформировал Акара о деятельности центра, получил от министра поручения.

Комментируя деятельность турецко-российского центра, глава турецкого оборонного ведомства выразил надежду на обеспечение стабильности в регионе. «Надеемся, что благодаря совместному центру режим прекращения огня примет долгосрочный характер, будет обеспечена стабильность и мир в регионе», - сказал Акар.