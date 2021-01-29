Президент подверг критике Эльмана Рустамова

В интервью Азербайджанскому Государственному Телевидению президент Азербайджана Ильхам Алиев подверг резкой критике заявление главы Нацбанка Эльмана Рустамова о намерении открыть филиал банка в городе Шуша. Об этом haqqin.az сообщает со ссылкой на АзерТадж.

«Я отношусь к этому отрицательно. Это самоуправство. Перед тем как выступать с такими заявлениями надо советоваться с руководством страны. В целях восстановления освобожденных земель я принял важные решения, создан штаб.

Руководство штабом осуществляется главой Администрации президента. Я ведь говорил, что все предложения и инициативы должны направляться в штаб. Мы не можем восстановить эти территории по чьему-то желанию. Один хочет открыть филиал, другой хочет учредить какой-то другой орган. Это недопустимо и неприемлемо.

Должна быть субординация. Ради дешевой популярности открывать какие-то офисы для себя, либо выступать с такими заявлениями недопустимо. И надо положить этому конец».