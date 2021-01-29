Ильхам Алиев критикует главу МЧС и главу Госпогранслужбы

«Вредные мысли приходят в голову чиновникам. И они еще произносят их. Министр по чрезвычайным ситуациям обратился ко мне с предложением о создании регионального центра Министерства в Шуше. Опять с прежней целью. Опять земля. Там еще никого нет. Но опять заборы, колючие проволоки, резиденции», - заявил в интервью Азербайджанскому Государственному Телевидению президент Азербайджана Ильхам Алиев. Об этом haqqin.az сообщает со ссылкой на АзерТАдж.

«Государственная Пограничная Служба. Если я озвучу их предложение, то азербайджанский народ рассмеется. Начальник службы мне звонит и просит разрешение на создание заставы в Шуше. Я ему говорю – слушай, а разве в Шуше есть граница? Ответь мне, есть ли в Шуше граница? Говорит, нет. Я ему говорю, а зачем же строить заставу? Погляди, какая у нас граница образовалась – с севера на юг, с Кельбаджара до Джебраила проходит граница с Арменией. В Джебраиле образовалась граница с Ираном. Иди создавай там границу», - цитирует haqqin.az главу азербайджанского государства.