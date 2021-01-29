Ильхама Алиева рассердили и Джахангир Аскеров с Сафаром Мехтиевым

«У других госструктур хотя бы хватило ума обратиться ко мне, и я им сказал, что идите и сидите на своем месте. Я и их могу назвать, перечислить их, чтобы граждане Азербайджана знали», - заявил в интервью Азербайджанскому Государственному Телевидению президент Азербайджана Ильхам Алиев . Об этом haqqin.az сообщает со ссылкой на АзерТАдж.

«Азеравтойол», его руководитель обратился ко мне, мол, разрешите мы в Шуше откроем региональный центр «Азеравтойол». Зачем? Нужно дорогу проводить – так иди и проводи. Никто не строит дорогу за свой счет, государство выделяет средства из бюджета. Для чего нужен в Шуше региональный центр «Азеравтойол»? Для того, чтобы создать для себя условия, поехать и построить себе резиденцию, оградить ее, поставить охранника и да, когда он туда отправится, как говорится, усядется там и будет любоваться природой», - сказал глава государства.

«AZAL, его глава обратился ко мне, чтобы создать в Шуше какую-то структуру AZAL. Это принципиально абсурдно. И ему я сказал нужные слова, иди и сиди на месте. После этого Государственный таможенный комитет обратился в связи с созданием в Шуше Регионального центра. А в Шуше разве есть граница, чтобы там был региональный центр?» - сказал президент Ильхам Алиев.