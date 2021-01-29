77 новых больных коронавирусом в Азербайджане

За минувшие сутки в Азербайджане выявлено 77 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Как сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров Азербайджана, 160 пациентов выписаны после завершения лечения в больницах особого режима.



За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались четыре человека, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.



Всего в Азербайджане выявлено 230 296 случаев заражения коронавирусом, из них 223 475 человек благополучно прошли лечение, 3 136 пациентов клиник скончались. Лечение 3 685 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

За указанный период в Азербайджане проведено 2 412 034 теста на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 3 984 - за минувшие сутки.