Чавушоглу: Азербайджан вернул то, что принадлежит ему по праву

Турция изначально призывала к дипломатическому разрешению нагорно-карабахского конфликта, однако внешние игроки не соглашались с позицией Анкары, продолжая поддерживать Армению. Как сообщает Anadolu, об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на конгрессе отделения правящей Партии справедливости и развития в Анталье.

По словам Чавушоглу, на фоне провала мирных инициатив Азербайджан был вынужден перейти к активным действиям и вернуть то, что принадлежит ему по праву.

«Азербайджан вернул то, что принадлежит ему по праву, вернул исторические земли», - сказал глава турецкой дипломатии.