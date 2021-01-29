«Карабах» и «Сабаил» выиграли первые четвертьфиналы Кубка Азербайджана

Были сыграны два матча. «Сумгаит» на своем поле проиграл «Сабаилу» со счетом 0:1. Единственный гол на 12-й минуте забил Амиль Юнанов.

На Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова «Карабах» принимал «Габалу» и победил 3:1. Все голы были забиты во втором тайме. Овусу Квабена открыл счет на 55-й минуте. Далее Махир Эмрели в течение двух минут оформил дубль, забив на 72-й и 74-й минутах. «Габале» удалось отыграть один мяч на 88-й минуте – отличился Джеймс Аденийи.

Ответные матчи в этих парах будут сыграны 6 февраля. «Сабаил» и «Карабах» сделали хороший задел для выхода в полуфинал.

Завтра состоятся еще два четвертьфинальных матча. В 16:00 «Кешля» примет команду Первого дивизиона «Кяпяз», сенсационно выбившую в 1/8 финала представителя Премьер-лиги «Сабах». А в 18:00 начнется встреча между «Нефтчи» и «Зиря».