Ильхам Алиев о справедливом распределении вакцин от коронавируса

В интервью Азербайджанскому Государственному Телевидению президент Азербайджана Ильхам Алиев прокомментировал тему справедливого распределения вакцин от коронавируса. У президента Азербайджана, в частности, спросили о скандале, возникшем между Евросоюзом и Великобританией из-за вакцин. Об этом haqqin.az сообщает со ссылкой на АзерТАдж.

«Повторяю, причина этого кроется в несправедливости. В этой сфере даже между союзниками имеются противоречия. Затронутый вами факт сам по себе вызывает обеспокоенность. Потому что до этого времени Великобритания была членом Евросоюза. Великобританию и страны Евросоюза связывают многовековые узы.

В то же время эти страны являются членами НАТО. И такой скандал между ними, конечно же, вызывает множество вопросов. Мы это открыто видим в прессе. К примеру, недавно я увидел, что представители Евросоюза обвиняют Великобританию в том, что идут очень серьезные процессы с несправедливым распределением произведенной ими вакцины. Я даже вспоминаю эти цифры. Говорилось, что 13 процентов граждан Великобритании уже получили вакцину, а граждане Евросоюза только 2 процента. Если так пойдет дальше, то к июлю 75 процентов населения Великобритании будут обеспечены вакциной, а Евросоюза – до октября. То есть это заявления, которые заставляют задуматься. Мы увидели, что после этого даже были введены некоторые эмбарго. Как вы знаете, некоторые производственные участки организованы в Европе, и поэтому возник такой скандал.

Конечно, мы должны внимательно посмотреть на это. Если развитые страны не могут справедливо разделить эти вакцины между собой и выдвигают взаимные обвинения, то что должны думать другие страны? Бедные страны, граждане развивающихся стран, но кто им поможет? Не думаете об этом? Я до сих пор не слышал этих призывов от лидеров многих развитых стран.

Поэтому мы как председатель Движения неприсоединения и верные своим заявлениям поднимаем этот вопрос уже на мировой арене. Принимая на себя председательство, я сказал, что Азербайджан будет защищать международное право и справедливость, защищать интересы всех стран-членов, и мы это делаем. Проведение этих двух саммитов и одной специальной сессии показывает, что мы ведем себя как ответственная страна и в этой области, и в дальнейшем будем постоянно повышать свой голос. Не исключено, что после этого борьба за вакцины обострится, что может привести к очень трагическим последствиям», - сказал президент.