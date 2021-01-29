Иран испытал новую ракету-носитель

Иран провел пуск новой ракеты-носителя, сообщает РИА Новости со ссылкой на минобороны Исламской Республики.

По данным иранского ведомства, ракета, предназначенная для вывода спутников на орбиту, носит название "Зульджанах" и среди иранских ракет обладает самым мощным двигателем, работающим на твердом топливе.

"Эта ракета-носитель способна вывести спутник весом 220 кг на высоту 500 километров", - говорится в сообщении военного ведомства, которое отмечает, что это был испытательный пуск.