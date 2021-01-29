Очередной успех Турции: первый беспилотный электробус
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган протестировал первый отечественный беспилотный электрический автобус.
Как сообщает Anadolu, беспилотный электробус разработки компании Karsan был представлен президенту на территории комплекса администрации главы государства.
Длина практически бесшумного автобуса на электрическом ходу составляет 8 метров.
Глава турецкого государства сообщил, что до конца года планируется построить 24-метровый беспилотный электробус. «Уверен, что Турция займет достойное место на рынке электробусов. Серийное производство автобусов будет вскоре налажено», - отметил Эрдоган, выразив надежду, что благодаря серийному производству отечественных беспилотных электробусов Турция займет достойное место в этом сегменте мирового авторынка, а отечественные компании войдут в число глобальных брендов.