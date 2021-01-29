Очередной успех Турции: первый беспилотный электробус

Глава турецкого государства сообщил, что до конца года планируется построить 24-метровый беспилотный электробус. «Уверен, что Турция займет достойное место на рынке электробусов. Серийное производство автобусов будет вскоре налажено», - отметил Эрдоган, выразив надежду, что благодаря серийному производству отечественных беспилотных электробусов Турция займет достойное место в этом сегменте мирового авторынка, а отечественные компании войдут в число глобальных брендов.