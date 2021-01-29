Центр французского города Тулон в понедельник был оцеплен полицией после обнаружения картонной коробки с отрезанной головой внутри. Как передает FranceTV Info, она была выброшена из окна одного из жилых домов.

Как сообщил заместитель прокурора города, задержанному 40 лет. Во время задержания он не оказал полиции никакого сопротивления. Подозреваемый «говорил о сатане» и выглядел «растерянным и изможденным», пишет РБК.

По данным СМИ, в ночь с воскресенья на понедельник муниципальная полиция уже приезжала по тому же адресу на вызов по факту драки. Тогда было установлено, что хозяин квартиры принимал у себя двух бездомных. Жертвой злоумышленника впоследствии стал один из них.