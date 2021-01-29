Во Франции нашли коробку с отрезанной головой: убийца задержан видео
Центр французского города Тулон в понедельник был оцеплен полицией после обнаружения картонной коробки с отрезанной головой внутри. Как передает FranceTV Info, она была выброшена из окна одного из жилых домов.
Полицейские задержали предполагаемого преступника, сообщили в правоохранительных органах. «Операция завершена. Человек задержан», – цитирует РИА Новости сообщение полиции департамента Вар.
Как сообщил заместитель прокурора города, задержанному 40 лет. Во время задержания он не оказал полиции никакого сопротивления. Подозреваемый «говорил о сатане» и выглядел «растерянным и изможденным», пишет РБК.
По данным СМИ, в ночь с воскресенья на понедельник муниципальная полиция уже приезжала по тому же адресу на вызов по факту драки. Тогда было установлено, что хозяин квартиры принимал у себя двух бездомных. Жертвой злоумышленника впоследствии стал один из них.