Военные в Мьянме уже меняют министров

Пришедшие к власти в Мьянме военные сменили 11 министров и отправили в отставку 24 заместителя министров. Как сообщает РИА Новости, приказы об увольнении министров и заместителей министров и назначении новых министров за подписью главнокомандующего вооруженных сил Мьянмы Мин Аунг Хлайна, к которому в понедельник перешли все властные полномочия, опубликованы военным новостным порталом "Мьявади".

Новые министры возглавили МИД (раньше эту должность совмещала с должностью государственного советника, фактического премьер-министра, лидер партии "Национальная лига за демократию" Аун Сан Су Чжи), минобороны, министерство планирования, министерство по делам Союза, министерство финансов, промышленности, инвестиций и внешнеэкономических связей, министерство пограничной охраны, министерство здравоохранения, министерство образования, министерство транспорта и другие.

По данным газеты Myanmar Times, в частности, министром иностранных дел назначен политик Вунна Маун Лвин, ранее уже занимавший этот пост в 2011-2016 годах, МВД возглавит генерал-лейтенант Сое Хтут.

Сообщается, что военные приняли решение восстановить на своих постах всех судей Верховного суда и членов Антикоррупционной комиссия Мьянмы.

1 февраля мьянманские военные объявили о введении чрезвычайного положения сроком на год и смещении руководства страны, объяснив это масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре выборах. Были задержаны порядка 30 человек, включая президента Вин Мьина и фактического руководителя страны Аун Сан Су Чжи, партия которой победила на выборах и должна была начать формирование правительства.