Турция может принять новую Конституцию

В Турции может быть принята новая Конституция, об этом сегодня сказал президент Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре по итогам заседания кабинета министров.

"Возможно, Турции пора снова обсудить новую Конституцию", - приводит Anadolu слова турецкого лидера.

"Если мы достигнем консенсуса с нашим партнером по Народному альянсу, сможем принять меры по новой Конституции в ближайший период", - добавил глава турецкого государства.

Президент Эрдоган подчеркнул, что работа над новой Конституцией должна вестись прозрачно, итоговый текст должен быть представлен на одобрение народа.