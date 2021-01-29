В ВОЗ считают, что коронавирус можно контролировать

«Третью неделю подряд число новых случаев COVID-19 в мире, о которых приходят сообщения, снижается», — цитирует ТАСС гендиректора ВОЗ.

По его словам, «это обнадеживающая новость», которая «показывает, что вирус можно контролировать даже при наличии его новых разновидностей, которые сейчас циркулируют».

При этом глава ВОЗ подчеркнул, что соблюдать меры предосторожности по-прежнему важно. Он также отметил, что большое значение для быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации имеет «укрепление информационных систем в сфере здравоохранения».

Как сообщается на сайте ВОЗ, в мире 1 февраля зафиксировано 316 103 новых случая COVID-19. Общее число заболевших — 102,39 млн, число смертей — 2,21 млн.