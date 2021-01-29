Российский «Спутник V» одобрили в Армении
В Армении одобрили применение российской вакцины против коронавируса «Спутник V», сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
Решение принято на основании данных фазы III клинических исследований в России без проведения дополнительных исследований в Армении, отметили в фонде, передает Коммерсант.
«Сегодня мы объявляем об одобрении препарата Министерством здравоохранения Армении, благодаря которому в стране начнется вакцинация граждан»,— заявил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.