Российский «Спутник V» одобрили в Армении

В Армении одобрили применение российской вакцины против коронавируса «Спутник V», сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Решение принято на основании данных фазы III клинических исследований в России без проведения дополнительных исследований в Армении, отметили в фонде, передает Коммерсант.

«Сегодня мы объявляем об одобрении препарата Министерством здравоохранения Армении, благодаря которому в стране начнется вакцинация граждан»,— заявил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.