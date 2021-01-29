Российские миротворцы помогли освободить двух азербайджанских военных, задержанных Арменией

Двое военнослужащих Азербайджана, задержанных Службой национальной безопасности Армении, освобождены при помощи российских миротворцев. Как сообщает Интерфакс, об этом заявили в Минобороны РФ в понедельник.

"При посредничестве командования российского миротворческого контингента освобождены двое военнослужащих вооруженных сил Азербайджанской Республики, задержанных 30 января 2021 г. Службой национальной безопасности Республики Армения в районе населенного пункта Тех Сюникской области Республики Армения", - сообщили в российском военном ведомстве.

"Для координации усилий по предупреждению возможных инцидентов в зоне ответственности российского миротворческого контингента поддерживается непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении", - также отметили в Минобороны РФ.

В сообщении российского военного ведомства говорится, что 30 января по просьбе азербайджанской стороны медицинский отряд спецназначения российского миротворческого контингента осуществил эвакуацию 16 заболевших азербайджанских военных из населенного пункта Ванк (Чинарлы) в Магавуз (Чардахлы). Там они были переданы азербайджанским медикам.

В свою очередь, как сообщили haqqin.az собственные источники, азербайджанские военные заблудились на указанной территории, что привело к их задержанию Службой нацбезопасности Армении.