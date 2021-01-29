Будущее Ливии обсуждают в Швейцарии

В Швейцарии под эгидой ООН проходит заседание Форума политического диалога Ливии по определению временного правительства, которое будет управлять североафриканской страной до выборов 24 декабря 2021 года. Обэтом сообщает Anadolu.

Временная исполнительная власть Ливии будет формироваться из Президентского совета (глава и двое помощников) и администрации премьер-министра. Имена четырех лиц из предлагаемого списка кандидатов будут утверждены путем голосования 75 участников Форума политического диалога Ливии. Заседание продлится до пятого февраля в закрытом для прессы режиме.