Байден пригрозил Мьянме возобновить санкции

"США сняли санкции с Мьянмы в прошлом десятилетии благодаря прогрессу на пути к демократии. Обращение этого процесса вспять приведет к тому, что мы определим, какие у нас есть возможности в вопросе санкций. Затем мы примем надлежащие меры", - говорится в заявлении Байдена, которое цитирует Интерфакс.

Байден назвал захват власти, задержание госсоветника страны Аун Сан Су Чжи и других должностных лиц, а также введение военного положения прямым посягательством на переход страны к демократии и верховенству закона.

В ночь на понедельник власть в Мьянме перешла к главнокомандующему вооруженными силами Мин Аун Хлайну, исполняющим обязанности президента назначен вице-президент Мьинт Шве.