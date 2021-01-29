Совбез ООН экстренно собирается из-за Мьянмы

Совбез ООН во вторник соберется на экстренное заседание по ситуации в Мьянме, сообщают западные СМИ. Ожидается, что заседание будет закрытым и пройдет в формате видеоконференции.

Ранее обеспокоенность в связи с ситуацией в Мьянме выразил ряд мировых лидеров, в том числе премьер Великобритании Борис Джонсон и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Утром 1 февраля, за несколько часов до открытия первой сессии парламента страны нового созыва, избранного на всеобщих выборах 8 ноября, мьянманские военные, обвинившие ранее национальную избирательную комиссию и правящую партию "Национальная лига за демократию" в фальсификации выборов в пользу НЛД, арестовали руководителей правительства страны, в том числе президента Вин Мьинта и госсоветника (фактического премьер-министра) Аун Сан Су Чжи. Одновременно были арестованы члены правительства и высшие госчиновники, состоящие в НЛД или связанные с правящей партией.