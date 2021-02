Азербайджанские «фабрики мысли» в мировом рейтинге научных центров-2020

В авторитетный рейтинг Global Go To Think Tank Index Report Университета Пенсильвании за 2020 год включены несколько аналитических центров из Азербайджана, Турции, России и Украины.

Новостной портал «TRT на русском» пишет, что рейтинг является результатом исследований Пенсильванского университета при поддержке ООН в рамках программы «Аналитические центры и гражданское общество». В ходе работы анализируется деятельность 11 175 центров по всему миру, в списки лучших попадают лишь 150.