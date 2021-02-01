Азербайджанские «фабрики мысли» в мировом рейтинге научных центров-2020

Новостной портал «TRT на русском» пишет, что рейтинг является результатом исследований Пенсильванского университета при поддержке ООН в рамках программы «Аналитические центры и гражданское общество». В ходе работы анализируется деятельность 11 175 центров по всему миру, в списки лучших попадают лишь 150.

В авторитетный рейтинг Global Go To Think Tank Index Report Университета Пенсильвании за 2020 год включены несколько аналитических центров из Азербайджана, Турции, России и Украины.

В списки рейтинга вошли азербайджанские Центр экономического и социального развития (CESD; 62-е и 151-е место), Центр исследований Кавказа (CRRC; 134-е место в списке без США) и Центр стратегических исследований (133-е место в списке с США). CESD вошел в топ-5 лучших независимых аналитических центров мира, отмечает портал.

В ежегодный мировой рейтинг вошли также две турецкие организации: Турецкий фонд экономических и социальных исследований (TESEV) и Ассоциация либерального мышления (ALT). TESEV и ALT заняли 40-е и 89-е места соответственно в списке лучших аналитических центров мира без учета США; в версии с американскими институтами они расположились на 79-й и 90-й позициях.

Турецкий фонд экономических и социальных исследований также вошел в число лучших аналитических центров, оказывающих влияние на государственную политику (27-е место), а Центр исследования экономики и зарубежной политики Турции – в топ-рейтинге организаций с бюджетом менее 5 миллионов долларов (21-е место).

В глобальных списках «мозговых фабрик» немало российских институтов: Московский центр Карнеги (19-е место без США; 26-е место, включая США), Национальный исследовательский институт мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова (ИМЭМО РАН; 33-е место в обоих рейтингах) и Московский государственный институт международных отношений (МГИМО; 124-е место в рейтинге с США).

Также в списки рейтинга вошел украинский Центр Разумкова (32-е и 40-е места).