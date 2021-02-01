Монастырь Худавенг контролируется азербайджанскими военными

Азербайджанская сторона запретила иностранным гражданам въезд в древний албанский монастырь Худавенг (согласно армянской версии, Дадиванк) на территории Кельбаджарского района. Об этом haqqin.az сообщает со ссылкой на микроблог чешской журналистки Маркеты Кутиловой.

По словам М.Кутиловой, азербайджанский офицер не позволил ей и другим иностранным журналистам войти в Худавенг. «С российскими миротворцами проблем нет, но азербайджанцами въезд иностранцев в Дадиванк не приветствуется, несмотря на то, что он должен контролироваться россиянами», - цитирует микроблог М.Кутиловой haqqin.az.

Приведенная чешской журналистской информация свидетельствует о том, что монастырь находится под полным контролем азербайджанских Вооруженных сил, установивших блокпосты у въезда в монастырь.