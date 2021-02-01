Мошенники научились подделывать тесты на COVID

Европейское полицейское агентство (Европол) в понедельник предупредило о незаконной торговле фальшивыми сертификатами об отрицательных результатах теста на коронавирус.

"В то время как ограничения на путешествия остаются в силе из-за пандемии, весьма вероятно, что преступники воспользуются возможностью производить и продавать фальшивые сертификаты теста на COVID-19", - цитирует Интерфакс сообщение Европола.

Такие случаи уже зафиксировали в Испании и Франции. В Париже продавали отрицательные результаты теста на коронавирус пассажирам прямо в аэропорту Шарль-де-Голль.

"Учитывая широкодоступные технологические средства в виде высококачественных принтеров и различного программного обеспечения, мошенники могут производить поддельные или фальшивые документы высокого качества", - предупредила полицейская служба ЕС.