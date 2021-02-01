Скучают ли в Белом доме по твитам Трампа?

В Белом доме не скучают по твитам бывшего президента Дональда Трампа, заверяет журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Не могу сказать, что мы скучаем по нему в Twitter", - сказала Псаки журналистам, слова которой приводит РИА Новости.

На вопрос, поддерживает ли президент Байден решение соцсети, навсегда заморозившей аккаунт Трампа, Псаки ответила, что это решение принимал сам Twitter. Однако, по ее словам, Байден не раз высказывался за необходимость, чтобы соцсети сократили "полные ненависти высказывания" на своих платформах.