Крупнейшая за 4 года группировка кораблей США в Черном море

Военно-морской флот США повысил уровень своего присутствия в Черном море. Корабль ВМФ США «Портер», эсминец с крылатыми ракетами, вошел в Черное море в конце минувшей недели. Таким образом он присоединился к другому американскому кораблю «Дональд Кук». Их сопровождает судно-заправщик «Ларами» [американский военный корабль, названный так в честь горного хребта в США], пишет журналистка британской The Times, сообщает ИноСМИ.

Таким образом, американский военно-морской контингент в Черном море достиг своих самых больших размеров с 2017 года. В своем заявлении Шестой флот США заявил: «Конечная цель всех этих операций — улучшить до уровня совершенства нашу совместную с кораблями НАТО в Черном море систему ПВО, чтобы лучше защищать корабли военно-морского флота США».

НАТО усиливает свои патрули и учения в регионе Черного моря, военный блок также разместил самолеты-истребители на базе «Михай Колчегану» недалеко от румынского города Константа.