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Как сообщалось ранее, 1 февраля в турецкой провинции Карс начались турецко-азербайджанские совместные учения под названием «Зимние учения-2021». Учения продлятся до 12 февраля. В связи с этим военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок решил разобраться с деталями сложившейся в регионе военно-стратегической обстановки и ее возможного изменения. Haqqin.az представляет выдержки из статьи российского военного обозревателя.

Российский военный эксперт пишет, что в начавшихся турецко-азербайджанских учениях задействованы мотопехотные и танковые части и соединения, ракетные войска и артиллерия, военно-воздушные силы, силы специального назначения. Цель маневров, говорится в сообщении Минобороны Турции, обеспечить координацию действий при проведении совместных операций, а также испытать новое вооружение и транспортные средства. Также планируется отработать авиаудары по объектам условного противника, десантирование, вопросы тылового и технического обеспечения. Российский военный эксперт не сомневается, что «в ходе учений в Карсе будут совершенствоваться навыки командиров и штабов ВС Турции и Азербайджана в подготовке и ведении боевых действий, управлении войсками. Особое внимание будет уделено повышению слаженности действий подразделений и частей. Главная задача — совершенствование полевой выучки войск и отработка вопросов управления коалиционной группировкой войск (сил)». «В этом плане интересны не столько начавшиеся турецко-азербайджанские учения, которые являются, по сути дела, рядовым элементом совместной боевой и оперативной подготовки вооруженных сил обеих стран. Более важен другой вопрос — каким образом будет развиваться военно-политическая обстановка в этом взрывоопасном регионе в ближайшем будущем? Не так давно президент Азербайджана Ильхам Алиев, обращаясь к премьер-министру Армении Николу Пашиняну по поводу трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху, заявил: «Ну, что, Пашинян? Где твой статус? В этой бумаге нет ни слова о статусе Нагорного Карабаха. В ад провалился твой статус, разлетелся в пух и прах. Нет статуса, и не будет, пока я президент. Это часть Азербайджана!» И оценивая обстановку в регионе, следует иметь в виду именно эти слова Ильхама Алиева», пишет Михаил Ходаренок.

«К тому же следует иметь в виду, что Алиев создал за последнее время действенный инструмент для решения... проблем — современную армию. В ближайшее время военная мощь ВС Азербайджана будет только усиливаться. Этому будут способствовать как возможности собственно экономического комплекса страны, так и военно-политический союз с Турцией. В немалой степени процессам укрепления позиций Баку будет содействовать и исключительно выгодное географическое положение Азербайджана. По образному выражению американского политолога Збигнева Бжезинского, Азербайджан можно назвать жизненно важной «пробкой», контролирующей доступ к «бутылке» с богатствами бассейна Каспийского моря и Средней Азии. По территории Азербайджана проходят газо- и нефтепроводы, которые далее тянутся в этнически родственную Турцию, оказывающую Баку все большую политическую и военную поддержку. Военно-техническое сотрудничество между Баку и Анкарой будет идти исключительно по нарастающей траектории. И если в вооруженном конфликте в прошлом году со стороны Азербайджана практически не принимали участия военно-воздушные силы и армейская авиация, то сегодня есть все основания полагать, что в весьма недалеком будущем у Баку появятся и такие возможности», - прогнозирует российский военный эксперт. Говоря об Армении, Ходаренок пишет, что «Армения сегодня находится в своеобразной геополитической мышеловке. Государство практически не имеет независимых от воли соседних стран путей сообщения с внешним миром — как сухопутных (главным образом, железнодорожных магистралей), так и воздушных, не говоря уже о морских. Население Армении имеет стойкую тенденцию к дальнейшему сокращению. Экономика страны также не демонстрирует впечатляющих темпов роста. Возможностей по созданию боеспособных вооруженных сил у Еревана с каждым годом все меньше. Во-первых, нет шансов в достаточных объемах закупать современное вооружение, военную и специальную технику. На это в бюджете республики нет средств. Во-вторых, союзник Еревана по ОДКБ — Россия — не может поставлять Армении достаточного количества оружия в кредит и тем более на бесплатной основе. Что касается других возможных поставщиков оружия, то с ними в этом случае придется рассчитываться исключительно «живыми» деньгами, которых у Армении в достаточном количестве нет. Да и сама возможность со стороны Армении сформировать и оснастить современной и перспективной техникой армию, которую можно было бы поставить на один уровень с азербайджанскими ВС, выглядит весьма иллюзорной», - подчеркивает российский эксперт.

Кроме того, Михаил Ходаренок советует не забывать и о том, что «Нагорный Карабах юридически является частью Азербайджана, а границы государства признаны и не оспариваются международным сообществом. При любом варианте развития военно-стратегической обстановки боевые действия будут проходить на территории Азербайджана».