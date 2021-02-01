Ученые назвали, какой чай полезнее всего для организма

Чай из шиповника имеет мощные оздоровительные свойства, благодаря чему и продлевает человеческую жизнь. Его употребление, в частности, защищает от болезней сердца, пишет украинское аналитическое интернет-издание «Главред», ссылаясь на исследование специалистов из Национальной службы здравоохранения Великобритании.

«Плоды шиповника содержат высокую концентрацию антиоксидантов, конкретно витамина С. Обзор 13 исследований показал, что употребление 500 миллиграммов витамина C в день способствует значительному снижению уровня «плохого» холестерина ЛПНП и триглицеридов в крови — двух основных факторов риска сердечных заболеваний. Кроме того, шиповник богат флавоноидами, которые снижают кровяное давление у людей с его высокими показаниями, улучшают приток крови к сердцу», — рассказали британские ученые.

Другое свойство чая из шиповника связано с защитой от возникновения диабета II типа — заболевание, характеризующееся слишком высоким уровнем сахара в крови. Исследователи проводили испытания на мышах, которые питались очень жирным кормом, заставляли их толстеть. В течение двадцати недель мышам давали шиповник. Это способствовало снижению уровня сахара в крови, уровня инсулина натощак и замедлению роста жировых клеток в печени — с этими показателями неразрывно связан высокий риск диабета II типа.

Кроме того, британские ученые отдельно отмечают благотворное влияние чая из шиповника на профилактику ожирения.