«Беспрецедентный» рост числа убийств зафиксировали в США

Число убийств в США за прошлый год резко выросло, сообщает New York Post со ссылкой на исследование Национальной комиссии США по COVID-19 и уголовному правосудию.

По данным экспертов, количество убийств в 2020 году выросло на 30% по сравнению с данными за 2019 год. В отчете комиссии подобный всплеск описан как «тревожный рост, не имеющий прецедентов в современной истории» США.

Отмечается, что число нападений с применением огнестрельного оружия увеличилось на 8 процентов, а при отягчающих обстоятельствах — на 6 процентов.