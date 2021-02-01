В Амстердаме решили закрыть квартал красных фонарей

Власти Амстердама приняли решение о ликвидации района красных фонарей. "Эротический анклав" будет создан вдали от центра города, постановили депутаты городского совета, сообщает газета Daily Mail.

"Мэр Амстердама Фемке Халсема не первый год проводит политику привлечения в город "качественных" туристов, повышения комфорта местных жителей и снижения преступности. Ее цель – отвлечь внимание туристов от тем секса и наркотиков, в связи с чем знаменитый квартал красных фонарей может быть вынесен за пределы исторического центра", - цитирует Интерфакс британское издание.

Отмечается, что квартал может переехать в специально построенный "эротический центр" на окраине Амстердама.

"Кроме того рассматривается мера по сокращению числа кафешопов, которые торгуют каннабисом, и запрет на обслуживание в них иностранных туристов – но этот шаг, вероятно, не найдет одобрения в правительстве", — отмечает газета.

До пандемии Амстердам привлекал рекордные 20 млн туристов в год. Путешественники выбирали город благодаря бурной ночной жизни, легальной марихуане и проституции. Согласно опросам, 11% туристов навсегда откажутся от посещения столицы Нидерландов, если им запретят покупку и употребление каннабиса.