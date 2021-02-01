Холодная зима привела к рекордному потреблению газа

Предыдущий максимум (24,177 млрд куб. м) был зафиксирован в январе 2017 года. На конец января европейские подземки были заполнены уже на 51,6%, что заметно ниже среднего показателя за последние пять лет (53,83%). На наступившей неделе (в среду или в четверг) уровень наполненности европейских ПХГ уйдет ниже 50%, мпередает Интерфакс.

Температура воздуха в Европе в январе 2021-го была примерно на 2,5 градуса Цельсия ниже, чем в декабре, и на четыре градуса ниже, чем в январе 2020-го. Более холодной погода была как раз в том самом январе 2017 года.

Средняя цена газа на главной торговой площадке Европы - голландской TTF сложилась в январе на уровне $257 за тысячу кубометров по сравнению с $202 в декабре. В середине месяца цена достигла максимума за более чем два года - $335 за тысячу кубометров. В первый день февраля котировки закрылись на уровне $227 за тысячу кубометров.