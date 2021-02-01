«Я оцениваю положительно. Потому что Азербайджан первым на Южном Кавказе дал старт вакцинации. В то же время в регионе, где мы находимся, Азербайджан входит в число первых. Это является результатом того, что с первых дней пандемии все было организовано правильно, были предприняты все необходимые шаги, налажены контакты с международными организациями. Мы являемся частью инициативы COVAKS и будем поставлять различные вакцины по линии COVAKS в нашу страну. В то же время мы заключили контракты с несколькими компаниями на поставку вакцин в нашу страну. Но реализация некоторых из них сейчас откладывается, наверное, по тем причинам, о которых я говорил. В то же время мы уже заказали 4 миллиона доз вакцин, и их поступление в Азербайджан уже обеспечено, вакцины китайского производства. С 18 января в Азербайджане началась вакцинация. Для сравнения, я могу сказать, что в Европейском Союзе это началось 18 декабря прошлого года. То есть уже через месяц граждане Азербайджана получают эти вакцины, прививаются, что, конечно, является проявлением нашей эффективной работы и в области вакцинации», - сказал глава государства.

«Я также должен сказать, что в нынешних условиях эти разногласия, особенно между богатыми странами, также негативно влияют на производителей, лишая граждан многих стран этих вакцин. Кроме того, это также разжигает недоверие между странами по всему миру. Только что вы говорили о скандале между Европейским Союзом и Великобританией, но есть и другие примеры. Например, опять же, ссылаясь на открытую прессу, я могу сказать, что развитые страны составляют 14 процентов населения мира. Тем не менее, развитые страны заказали 53 процента мировых вакцин до сих пор. То есть это опять же несправедливость, неравенство. Есть вакцина Moderna, если я не ошибаюсь, американского производства. 98 процентов вакцины Moderna заказаны богатыми странами. Pfizer - вакцина европейского производства. 96 процентов вакцины Pfizer заказаны богатыми странами. Ну а что должны делать граждане бедных стран, болеть? Когда они заболевают, у них больше шансов умереть. Потому что система здравоохранения в этих странах несравнимо отстает от развитых. Поэтому вот об этих вопросах мы должны говорить, не скрывать этого. Но эта информация попадает в открытую прессу, как будто после этого о ней забывают. Потому что она не выгодна. Она не выгодная тем структурам, которые управляют мировыми СМИ. Потому что это показывает большую разницу между словами этих акторов и их действиями», - сказал Ильхам Алиев.

«Могу привести еще один пример. По доложенной мне недавно информации, Канада заказала вакцины для 154-миллионого населения. А население Канады 38 миллионов. Эта страна, правительство этой страны, в ходе Отечественной войны демонстрировало чисто проармянскую позицию, поддерживало оккупантов, пыталось очернить наше правое дело и даже наложило безосновательное эмбарго на экспорт в Турцию камер для беспилотников Bayraktar. Эта проармянская страна заказывает 154 миллиона доз вакцин при своем населении в 38 миллионов человек. То есть в четыре раза больше. Это означает, что 120 миллионам людей не хватит вакцин. Они не смогут их купить, заболеют, умрут. А им нет до этого дела. Они заперлись в своем эгоизме и хотят обеспечить лишь свои интересы. О какой демократии в таком случае может идти речь? О какой справедливости и правах человека может идти речь? Растаптываются права людей из бедных стран, их здоровье подвергается риску. А богатые страны обеспечивают свои интересы в четырехкратном-пятикратном размере.

Это не просто вопрос, связанный с этой болезнью. Это все не случайно и имеет очень глубокие корни. Потому, что эти глубокие корни ведут нас в колониальный период. Мы как будто наблюдаем за неофициальным или необъявленным неоколониальным периодом. Этому нет другого названия.

В таком случае, есть ли у этих стран моральное право кому-либо что-то говорить или обвинять? Это эгоизм, это бессовестно. Азербайджан как страна, председательствующая в Движении неприсоединения не будет здесь молчать. Пользуясь возможностью, я призываю других членов Движения неприсоединения присоединиться к нашему голосу. Мы должны поднять этот вопрос на международных трибунах, на трибуне ООН. Мы должны обратиться во Всемирную организацию здравоохранения, к компаниям, богатым странам, чтобы эти страны отказались от этой практики. Это несправедливость. Нельзя закрывать на это глаза. Нельзя покрывать это. Об этом Азербайджан, как лидер второй самой крупной после ООН организации, будет говорить и впредь», - подчеркнул глава государства.