Пашинян дал согласие на упразднение незаконной армянской армии в Карабахе
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и глава Минобороны Вагаршак Арутюнян дали согласие на расформирование незаконной армии в нагорной части Карабаха. Об этом написал в Facebook бывший посол Армении в Ватикане, зять третьего президента Сержа Саргсяна - Микаэл Минасян.
Будет ли вместо нее формально милиция, гвардия или внутренние войска полиции, по его словам, не важно.
Дело в том, что оставшаяся часть нагорной части Карабаха больше не будет иметь возможности самостоятельного обеспечения своей безопасности.
Отметим, бывший посол и зять бывшего президента Армении Сержа Саргсяна находится в розыске по обвинению в превышении должностных полномочий, незаконном обогащении, отмывании денег и предоставлении ложных сведений в декларации о доходах.