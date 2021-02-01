Пашинян дал согласие на упразднение незаконной армянской армии в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и глава Минобороны Вагаршак Арутюнян дали согласие на расформирование незаконной армии в нагорной части Карабаха. Об этом написал в Facebook бывший посол Армении в Ватикане, зять третьего президента Сержа Саргсяна - Микаэл Минасян.

Будет ли вместо нее формально милиция, гвардия или внутренние войска полиции, по его словам, не важно.

Дело в том, что оставшаяся часть нагорной части Карабаха больше не будет иметь возможности самостоятельного обеспечения своей безопасности.

Отметим, бывший посол и зять бывшего президента Армении Сержа Саргсяна находится в розыске по обвинению в превышении должностных полномочий, незаконном обогащении, отмывании денег и предоставлении ложных сведений в декларации о доходах.