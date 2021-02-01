Число привитых от коронавируса в США превысило количество заразившихся вирусом. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным американского издания, более 26,5 миллиона жителей США получили по меньшей мере одну дозу вакцины. В то же время, согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии вирусом заразились всего 26,3 миллиона американцев.

Отмечается, что в среднем в день делают прививку от коронавируса примерно 1,34 миллиона жителей Соединенных Штатов. При этом обе дозы вакцины пока получили только 1,8 процента американцев.