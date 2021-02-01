Израиль модернизирует систему ПВО «Железный купол»

«Организация по противоракетной обороне Израиля и управление исследований и разработок министерства обороны Израиля провели серию успешных испытаний модернизированной версии оружейной системы «Железный купол». Испытания проводились по нескольким сценариям, имитирующим сложные угрозы, которым система «Железный купол» будет противостоять во время конфликтов как на суше, так и на море», – цитирует заявление ТАСС.

В израильском минобороны добавили, что в испытаниях участвовали ВВС и военно-морские силы. Сами маневры проводились на военной базе в центре Израиля.

«Ожидается постановка модернизированных установок «Железного купола» на вооружение ВВС Израиля», – указали в ведомстве. После этого системы разместят на корветах ВМС «Саар-6».

В начале января сообщалось, что Израиль завершил поставку армии США системы ПВО «Железный купол».

Система «Железный купол» находится на вооружении израильской армии с 2011 года, являясь частью многоступенчатой системы противовоздушной обороны, включающей также системы «Праща Давида», «Хец-2» и «Хец-3». За это время «Железный купол» перехватил более 2400 ракет.

Отметим, что система ПВО «Железный купол» есть и на вооружении Вооруженных Сил Азербайджана.