Армения обстреляла азербайджанские позиции в Газахе
Продолжаются провокации со стороны противника на государственной границе Азербайджана с Арменией, говорится в сообщении Государственной пограничной службы Азербайджана.
«2 февраля около 05.00 подразделения ВС Армении, дислоцированные вблизи оккупированного села Ашагы Аскипара Газахского района, 20 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв из пулеметов территорию в направлении погранично-боевого пункта Государственной погранслужбы Азербайджана», - говорится в сообщении.