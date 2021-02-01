Названа первая особенность iPhone 14

Apple работает над смартфоном без экранного выреза. Об этом в своем Twitter сообщил сетевой инсайдер под ником MauriQHD.

Блогер заявил, что знает о существовании прототипа iPhone, который не имеет экранного выреза под сенсор Face ID. Однако для того, чтобы уместить все необходимые датчики и разговорный динамик на передней панели устройства, инженерам пришлось сделать верхнюю рамку экрана более широкой.

По мнению MauriQHD, в поколении смартфонов Apple, запланированных на 2021 год, компания сохранит привычный дизайн девайсов. Инсайдер предположил, что описанный им прототип можно считать одной из первых версий смартфона американского бренда, который выйдет в 2022 году. Предположительно такой аппарат получит название iPhone 14, а отсутствие экранной выемки может стать одной из главных особенностей девайса.

В ряде других твитов блогер заметил, что не может поделиться изображением концептуального девайса и не уверен, что раскрытый прототип выйдет в серийное производство. «Я бы поставил на то, что Apple сперва уменьшит размер выреза на дисплее», — заявил MauriQHD.