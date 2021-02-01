Врач о побочных эффектах вакцины от COVID-19

В первые дни после прививки от коронавируса могут проявиться гриппоподобные симптомы. Об этом заявила в интервью российским СМИ, главный внештатный терапевт Минздрава России Оксана Драпкина.

«Опасаться не надо ничего, а наблюдать надо вот за чем. Могут быть гриппоподобные симптомы, гриппоподобное состояние. Слабость, немножко ломота, склонность ко сну, сонливость, может подниматься температура кратковременно. Она может сопровождаться немножко ознобом», — рассказала Драпкина в эфире Первого канала.

Она отметила, что обычно подобные эффекты сохраняются в течение суток после вакцинации.