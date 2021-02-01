«Спецназовцы» встали на колени перед азербайджанским вором в законе

На 40-летнем юбилее азербайджанского вора в законе Али Гейдарова, известного в преступной среде как Альберт Рыжий, было показано костюмированное шоу с коленопреклоненными артистами, переодетыми в форму спецназовцев. Об этом «Ленте.ру» сообщила главный редактор агентства «Прайм Крайм» Виктория Гефтер.

По ее словам, 30 января в самый разгар застолья в ресторане «Очаг», расположенном в подмосковном Одинцове, в зал зашли люди в форме спецназа без обозначения ведомственной принадлежности и, подойдя к имениннику, встали перед ним на колени в духе движения Black lives matter.

Представление очень разозлило силовиков, отметил источник агентства в МВД.

«Даже в 90-е бандиты не позволяли себе того, что сейчас позволяют некоторые воры в законе, проживающие в Москве, благодаря иммунитету от некоторых правоохранителей», — сказал собеседник «Прайм Крайм».

Отметим, что Али Гейдаров родился в Гяндже. Его короновали в 2012 году сторонники Аслана Усояна (Дед Хасан), на тот момент — лидера преступного мира России.