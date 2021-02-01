Граждане Азербайджана официально участвуют в супер-розыгрыше EuroMillions с призом в €130 млн!
В ведущей европейской лотерее Евромиллионы вновь стартует супертираж с начальным призом в €130 млн, и у вас есть шанс выиграть этот джекпот, даже если вы не живете в одной из стран, в которой продаются билеты межнациональной лотереи Европы! Читайте дальше, чтобы узнать, как вы можете вступить в игру!
До одного из самых захватывающих событий в лотерейном календаре Европы осталось всего несколько дней. В эту пятницу, 5 февраля, Евромиллионы проведут свой первый супер-розыгрыш в 2021 году. Супер-розыгрыши абсолютно идентичны обычным тиражам лотереи, за исключением одного – джекпота. В отличие от регулярных тиражей EuroMillions, джекпот супер-розыгрыша стартует с €130 млн. Жители Азербайджана также могут испытать удачу, купив официальный лотерейный билет онлайн на сайте theLotter.com.
Как поясняет пресс-секретарь компании, Адриан Коореманс, «theLotter - это ведущий в мире сервис для приобретения лотерейных билетов онлайн, с местными филиалами в более 20 странах. Сотрудники компании покупают официальные лотерейные билеты от имени наших клиентов, тем самым позволяя им участвовать в крупнейших мировых лотереях вне зависимости от страны их проживания».
Вот как выглядит процесс участия в лотереях на сайте:
- Зарегистрируйтесь на сайте сервиса
- Перейдите на страницу супертиража Евромиллионов и выберите ваши номера
- Выберите желаемое количество полей
- Нажмите на «Играть»
- Оплатите ваш заказ
Как только ваш заказ будет оформлен, представитель компании, проживающий в одной из стран, где продаются официальные билеты EuroMillions, купит от вашего имени физический билет. Вы сможете увидеть его скан-копию в вашей учетной записи. Сам же билет будет помещен в сейф компании.
Если вам повезет угадать все 5 основных номеров тиража (от 1 до 50), а также 2 бонусных шара (1-12), вы выиграете джекпот! Вы также можете стать победителем угадав лишь часть номеров. В дополнение к джекпоту Евромиллионы разыгрывают 12 второстепенных призов. Небольшие выигрыши будут переведены напрямую на ваш баланс на сайте. Джекпот, а также другие особо крупные выигрыши, вам, возможно, будет необходимо получить лично. В таком случае представители theLotter.com свяжутся с вами, чтобы договориться о том, как передать вам ваш физический билет, и помогут вам организовать поездку.
Добавим, что все выигрыши выплачиваются полностью (после вычета соответствующих налогов). Заработок сайта – это небольшая надбавка к цене официального билета, которая оплачивается пользователем в момент оформления заказа.
Преимущества игры в лотереи онлайн
Кроме возможности участвовать в лотереях, билеты на которые не продаются в вашей стране, игра онлайн предлагает дополнительные преимущества. Вот некоторые из них:
- Автоматические уведомления о выигрышах – если ваш билет станет выигрышным, вы обязательно об этом узнаете, благодаря электронному письму или SMS-сообщению от сайта. Так что вы можете не беспокоиться о том, что упустите приз!
- Надежность – theLotter.com был основан в 2002 году, и за прошедшее с тех пор время выплатил более $100 млн в призах своим победителям, включая джекпоты в $30 млн победительнице Лото Флориды, и в $6,4 млн победителю Орегон Мегабакс.
- Дополнительные игровые опции – играя онлайн вы можете с легкостью вступить в синдикат и играть с большим количеством билетов, не тратя огромные средства, воспользоваться систематической формой, дающей вам шанс выиграть несколько призов в одном и том же тираже, а также наслаждаться различными скидками, оформив подписку или мультиабонемент.
Джекпот последнего тиража аккумулировал несколько раз и в итоге достиг потрясающей суммы в €200 млн – нового рекорда лотереи. Но рассчитывать на то, что это случится, и на этот раз не стоит. Приз может быть сорван в любом тираже, а шанс выиграть €130 млн выпадает не каждый день. Купите билет на супертираж Евромиллионов, который состоится 5 февраля! Мы надеемся, что вам повезет!