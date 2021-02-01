Премьер-министр призвал грузин воздержаться от политизации демаркации границы с Азербайджаном

«Я не раз говорил и повторю еще раз, что любая политизация вопроса комплекса Давид-Гареджи какой-либо стороной носит чрезвычайно высокий риск для нашей страны, потому что это настолько чувствительный вопрос, что мы все должны взять на себя ответственность и ждать продолжения следственных процессов. Таким должен быть общий национальный подход, общий государственный подход. Мы все должны воздерживаться от любых шагов, слов, которые даже теоретически могут способствовать политизации вопроса комплекса Давид-Гареджи», — отметил Гахария, которого цитируют грузинские СМИ.

По словам Гахарии, в Грузии должны быть осторожны в отношении будущего комплекса и отношений со стратегическим партнером Азербайджаном.

«Мы все должны понимать, что это очень деликатный вопрос. Каждое слово имеет не только политическое, социальное или историческое значение, оно будет иметь прямое значение для процессов, имеющих практическое значение», — сказал Гахария.