В штате Орегон частично легализовали тяжелые наркотики

В штате Орегон вступает в силу закон, согласно которому там будут частично легализованы все виды наркотических веществ, а также их хранение. Об этом пишет CNN.

Теперь в штате можно хранить небольшие дозы тяжелых наркотиков. Например, наличие у человека героина (до 1 грамма), метамфетамина (до 2 граммов), кокаина (до 2 граммов) и ряда других веществ больше не будет считаться поводом для задержания полицией.

За хранение таких доз также не будет предусмотрено заключение под стражу: вместо этого правоохранительные органы могут выписать штраф в размере 100 долларов. CNN отмечает, что теперь наказание сравнимо со штрафом за нарушение ПДД. В крайнем случае власти могут предписать человеку пройти медицинское обследование, чтобы удостовериться в отсутствии зависимости.

Закон вступил в силу 1 февраля. Большинство жителей штата одобрили эту инициативу на всеобщих выборах 3 ноября 2020 года (55,8 процентов населения проголосовали «за»).