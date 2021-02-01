В Китае мошенники продавали фальшивую вакцину от коронавируса

В Китае провели спецоперацию по поимке преступников, подделывающих вакцины от коронавируса. Росбалт со ссылкой на китайские СМИ сообщает, что оперативники раскрыли и ликвидировали цепочки сбыта, а также цех, где под видом препарата в ампулы закачивали физраствор.

Было найдено более трех тысяч доз фальсификата. Задержаны более 80 человек. Как установлено, злоумышленники продавали свою «вакцину» жертвам по завышенным ценам, хотя вакцинация в стране является для граждан бесплатной и проводится только в лицензированных центрах.

Китайская газета Global Times со ссылкой на источник сообщила, что продавцы фальсификата, пользуясь дефицитом вакцин в мире, возможно, намеревались отправить его и за рубеж. В частности, ранее группа людей контрабандным путем вывозила вакцины в Африку.