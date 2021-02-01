Новая власть закрывает авиасообщение с Мьянмой

Пришедшие к власти в Мьянме военные выпустили в тот же день уведомление для пилотов, в котором говорится, что международное авиасообщение с Мьянмой прекращено до начала июня текущего года, сообщает интернет-версия газеты Myanmar Times со ссылкой на документ, находящийся в распоряжении издания.

В мьянманском уведомлении для пилотов (Notice to Airmen, NOTAM), документе международного стандарта, который выпускается в связи с любым событием, способным повлиять на выполнение полетов, говорится, что все взлеты международных авиарейсов из аэропортов Мьянмы и все посадки в них прекращаются до 23:59 31 мая 2021 года, сообщает газета.

В то же время аэропорты Мьянмы пока не получали никаких распоряжений властей о прекращении международных полетов, пишет РИА Новости. Иностранные посольства в Мьянме сообщили гражданам своих стран о приостановке международного авиасообщения до 30 апреля, говорится в сообщении.