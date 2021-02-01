Антитеррористические операции в Турции

В турецких провинциях Битлис и Сиирт начался шестой этап антитеррористической операции Eren с участием 1 453 бойцов спецназа полиции и жандармерии. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на МВД Турции.

Антитеррористические операции Eren проводятся с 11 января 2021 года с целью выявления и ликвидации террористов ПКК. Первые три этапа операции были проведены в районах Тендюрек, Лидже и Агры. Четвертый и пятый этапы охватили ряд районов провинций Бингель, Муш и Мардин.