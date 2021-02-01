Коронавирус в мире идет на спад

По данным Worldometer, 1 февраля в мире было зафиксировано 392 565 случаев коронавируса COVID-19. Прирост оказался меньше 400 тысяч впервые с 20 октября, об этом пишут российские СМИ.

Среди новых случаев 125 454 приходится на Соединенные Штаты Америки, 25 867 на Испанию, 25 285 на Бразилию, 18 607 на Великобританию, 17 648 на Россию, 10 994 на Индонезию.

Максимальное общее количество случаев за время пандемии было зафиксировано в США, Индии, Бразилии, России и Великобритании.