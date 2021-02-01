Бинагади снова лидер по больным коронавирусом
Бинагадинский район Баку лидирует по числу выявленных случаев инфицирования коронавирусом (COVID-19). Об этом свидетельствует статистика, опубликованная на сайте Кoronavirusinfo.az
Согласно информации, на этот район приходится 15,1% всех зараженных жителей Баку. В Хатаинском районе - 13,1%, Ясамальском - 12,2%.
Далее следуют Сабунчинский район - 10,8%, Сураханский и Наримановский районы - 8,2%, Насиминский - 7,8%, Низаминский - 7%, Хазарский - 6,9%, Гарадагский - 5,3%, Сабаильский - 5%.
Меньше всего заболевших (0,5%) зафиксировано в Пираллахинском районе Баку.