Жителя Баку задержали с партией наркотиков. Как сообщили haqqın.az в пресс-службе МВД, сотрудники Хазарского районного отдела полиции на основании полученной информации провели оперативные мероприятия.

В результате операции, проведенной сотрудниками полиции, был задержан Гаджиев Ильгар, который занимался незаконным оборотом наркотических веществ. У него был обнаружен и изъят один сверток с героином. Задержанный заявил, что купил героин у Намика Агаева, проживающего в поселке Бина.

Задержанный Агаев был доставлен в 3-е отделение полиции, у него было обнаружено и изъято 471,745 гр.героина и 21,730 гр. метамфетамина.

По факту проводится расследование.