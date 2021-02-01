Замглавы турецкой партии на переговорах с Ильхамом Алиевым фото

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял сегодня заместителя председателя Партии националистического движения Турции, депутата от Анкары Мевлюта Каракая. Об этом сообщает АзерТАдж.