Замглавы турецкой партии на переговорах с Ильхамом Алиевым фото
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял сегодня заместителя председателя Партии националистического движения Турции, депутата от Анкары Мевлюта Каракая. Об этом сообщает АзерТАдж.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял сегодня заместителя председателя Партии националистического движения Турции, депутата от Анкары Мевлюта Каракая. Об этом сообщает АзерТАдж.
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