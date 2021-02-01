В Египте нашли древнюю мумию с золотым языком

Археологи, исследуя древнеегипетский некрополь Тапосирис-Магна, обнаружили мумию с золотым языком. Ее возраст оценили в две тысячи лет, сообщает телеканал «Мир» со ссылкой на Science Alert.

Вероятно, бальзамировщики сделали язык из золота, чтобы умерший мог обладать даром речи в загробной жизни, говорится в заявлении Министерства древностей Египта. Остается неизвестным, имел ли этот человек при жизни какие-либо дефекты речи и почему было использовано именно золото.