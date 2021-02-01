В Египте нашли древнюю мумию с золотым языком
Археологи, исследуя древнеегипетский некрополь Тапосирис-Магна, обнаружили мумию с золотым языком. Ее возраст оценили в две тысячи лет, сообщает телеканал «Мир» со ссылкой на Science Alert.
Вероятно, бальзамировщики сделали язык из золота, чтобы умерший мог обладать даром речи в загробной жизни, говорится в заявлении Министерства древностей Египта. Остается неизвестным, имел ли этот человек при жизни какие-либо дефекты речи и почему было использовано именно золото.
Мумию нашли в одном из 16 захоронений. Известно, что в Тапосирис-Магне некогда стояли храмы, посвященные Осирису и Исиде. Там же ранее раскопали монеты с изображением Клеопатры. Это значит, что люди посещали эти храмы при жизни царицы.
Остальные 15 захоронений также датируются началом нашей эры и содержат редкие сокровища, например, «улыбающуюся» погребальную маску. Две мумии были найдены с остатками свитков, которые ученые в настоящее время анализируют и расшифровывают, и золотыми украшениями в честь Осириса.